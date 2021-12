Roddy Ricch dévoile la date et la cover de son nouvel album

Roddy Ricch en dit plus sur son album et révèle la date ainsi que la cover du projet.

par Team Mouv'

Deux ans après la sortie de son premier album Please Excuse Me for Being Antisocial, Roddy Ricch va marquer son retour avec un second opus. Intitulé Live Life Fast (stylisé Live Life Fa$t), cet album très attendu arrivera mi-décembre, le 17 exactement.

Une cover à l'image du titre

Sur Instagram, le jeune rappeur vient de lever le voile sur la pochette officielle de cet album. On le voit au volant d'une voiture, dans un univers assez sombre, roulant à pleine vitesse. Une image qui correspond bien avec sa nouvelle vie, et surtout avec le titre de son album : vivre la vie à fond. Et depuis son arrivée dans la musique, en tant que star, la vie de Roddy Ricch a complètement basculé, et il vit à 100 à l'heure.

Pour l'instant, seules quelques informations sont disponibles à propos de cet album. La tracklist n'a pas encore été dévoilée, mais elle sera composée de 18 morceaux pour une durée de 51 minutes.

