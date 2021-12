Roddy Ricch balance les noms des feats et des producteurs de son nouvel album

Casting de luxe pour Roddy Ricch et son nouvel album "Live Life Fast".

par Team Mouv'

Deux ans après la sortie de son premier album Please Excuse Me for Being Antisocial, Roddy Ricch va marquer son retour avec un second opus . Intitulé Live Life Fast ( stylisé Live Life Fa$t ), cet album très attendu arrivera à nos oreilles le 17 décembre 2021 pour les fêtes de fin d'année .

Casting de luxe pour Roddy

Teasé comme jamais après avoir dévoilé la date et la cover, l'interprète du banger The Box envoie du lourd en annonçant les collaborations et les producteurs de ce nouvel opus .

Roddy s'est offert un casting 5 étoiles avec des artistes comme Future, Lil Baby, 21 Savage, Kodak Black, Jamie Foxx, Ty Dolla Sign, Gunna, Fivio Foreign, Bibi Bourelly, Takeoff et Alex Isley .

Niveau prods, le rappeur de Compton s'est allié aux producteurs TM88, Mustard, Boi - 1da, Kenny Beats, Cardogotwings, entre autres . . .

