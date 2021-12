Roddy Ricch annonce déjà un nouveau projet pour 2022

Roddy Ricch annonce "Feed Tha Streets 3" pour l'année prochaine.

par Team Mouv'

Pas de temps à perdre pour Roddy Ricch. La jeune pépite du rap américain, qui vient de dévoiler son deuxième album Live Life Fast, s'apprête à en remettre une couche avec un nouveau projet. Après Feed Tha Streets (2017) et Feed Tha Streets II (2018), Feed Tha Streets III arrivera dans les prochains mois.

Cette annonce, il l'a faite sur ses réseaux sociaux, peu de temps après la sortie de son nouvel album. Le timing est d'ailleurs très proche, et il se pourrait que ce soit une réponse aux critiques négatives qu'il a essuyé après la sortie de son nouvel album. Malgré un album qui a été bien lancé avec le single Late At Night, le projet n'a pas su convaincre dans son ensemble et de nombreux fans sont heureux de savoir que Feed Tha Streets III verra le jour prochainement. On a hâte d'en savoir plus et de pouvoir l'écouter.

