Roddy Ricch annoncé au festival Les Ardentes avec PNL, Ninho, Stromae...

Le festival Les Ardentes régale avec un line-up impressionnant, auquel vient s'ajouter Roddy Ricch.

Si PNL, SCH, Sexion d'Assaut, Damso, Freeze Corleone, Ninho ou encore Stromae, ne suffisaient pas, Les Ardentes ajoute un autre gros nom au line-up. L**e festival a annoncé ce jour, le nom de Roddy Ricch, qui vient s'ajouter à une liste énorme d'artistes.**

Roddy Ricch ne sera pas le seul artiste américain, puisque Asap Rocky, Tyler, The Creator ou encore Megan Thee Stallion et Burna Boy seront aussi présents en Belgique. L'auteur de Live Life Fast sera se produira sur la scène du festival le samedi 9 juillet, même jour que PNL et Ninho.

Roddy Ricch de retour avec un nouveau projet en 2022

Alors qu'il vient tout juste de sortir son nouvel album Live Life Fast, le rappeur a déjà annoncé un projet suivant, qui arrivera en 2022. Après Feed Tha Streets (2017) et Feed Tha Streets II (2018), Feed Tha Streets III arrivera dans les prochains mois. Pour l'instant, pas plus d'infos sur ce projet, mais il est attendu au tournant, suite à l'accueil mitigé reçu par son dernier album.