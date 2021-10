The Rock fait ses débuts dans le rap en posant un couplet avec Tech N9ne

Tech N9ne a invité Joey Cool, King Iso et Dwayne Johnson, qui fait ses grands débuts dans le rap, sur le morceau "Face Off".

par Team Mouv'

Sur le nouvel album de Tech N9ne intitulé ASIN9NE, The Rock a fait ses premiers pas dans le rap, en posant un couplet. Les deux hommes, en compagnie de Joey Cool et King Iso sont réunis sur le track nommé Face Off, qui dispose aussi d'un clip .

Evidemment, le morceau est blindé de fast flow, et de rimes tranchantes, mais le verse le plus attendu arrive en dernier avec Dwayne Johnson. L'acteur nous régale avec son couplet et prévient qu'il a fait de son mieux pour ne pas paraître ridicule . Sur Instagram, il confie : "J'ai essayé de poser le couplet avec du rythme, du flow, de l'énergie et de l'intensité, sans que ça soit trop nul" avant de confier : "Je suis très reconnaissant et honoré de faire mes débuts avec ces rois du hip hop . "

Le résultat n'est pas mauvais et mérite d'être écouté, le clip est dispo ci - dessus .