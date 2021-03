Rihanna : son label n’a rien entendu de son prochain album "R9"

Visiblement Riri n'est pas pressée de sortir son nouvel album.

par Geoffrey

C’est ce dimanche 14 mars que se déroulait à Los Angeles la 63ème cérémonie des Grammy Awards . Alors que les grands noms de la scène musical était présents pour la cérémonie, une absence a été remarquée, celle de Rihanna .

Riri prend tout son temps

La PDG de Fenty n'a pas sorti de nouvelle musique depuis près de cinq ans, ce qui a laissé les fans impatients dans l'attente d'un nouveau projet . Alors que la star se fait toujours attendre, des proches de Riri ont pointé du doigt son envie de faire progresser la marque et son désir de liberté qui ont retardé la sortie de R9 .

Contacté par le New York Post, au sujet de l'état du projet tant attendu son label aurait simplement répondu :

Je ne sais pas… je n'ai rien entendu . Elle sort un album, on adore, puis elle disparaît dans la campagne anglaise pendant cinq ou six ans . C'est Rihanna . Elle est devenue plus grande que la musique .

Une déclaration qui va surement attrister ses plus grands fans qui sont plus qu’impatients de découvrir un nouvel opus, en espérant que la star ne se consacre plus qu’à la mode !