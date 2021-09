Rihanna, son album sera “complètement différent”

Rihanna annonce que son album ne sera pas comme les autres.

par Team Mouv'

Cinq ans se sont écoulés depuis que la pop star a sorti son huitième album ANTI, acclamé par la critique et qui comprenait des tubes tels que Work, Love on the Brain ou encore Needed. Depuis plein de rumeurs ont circulé mais rien de concret n'avait été annoncé, depuis le 22 septembre c'est chose faite .

Rihanna expérimente

Bien que Rihanna semble très occupée par le lancement de sa célèbre ligne de lingerie, la finalisation de son prochain album reste une priorité. La star prend simplement son temps pour "expérimenter". Dans une interview faite avant l'enregistrement de son événement Savage X Fenty Show Vol . 3, qui sera diffusé vendredi 24 septembre sur Prime Video, elle laisse entendre que sa nouvelle musique sera très différente de ses projets précédents . "Vous ne vous attendrez pas à ce que vous entendrez . Mettez cela dans votre esprit", a déclaré la chanteuse .

L'année dernière, Rihanna a déclaré qu'elle avait commencé à enregistrer de la nouvelle musique . "Ce que vous connaissez de Rihanna ne sera pas ce que vous entendrez", a déclaré l'artiste de la Barbade, qui a remporté neuf Grammys dans plusieurs genres, dont la danse ou encore le rap . "Je suis vraiment en train d'expérimenter. La musique c'est comme la mode, vous devriez pouvoir jouer . Je devrais pouvoir porter ce que je veux . Je traite la musique de la même manière . Donc je m'amuse et ça va être complètement différent".

Rihanna n'a pas encore annoncé de date de sortie pour son nouvel album, mais il semblerait que le projet soit en bonne voie .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



