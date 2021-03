Rihanna VS Beyoncé : qui gagne en battle Verzuz ? Charlamagne a sa petite idée

Dans une interview, Charlamagne tha God a donné ses pronostics sur un éventuel Verzuz entre Rihanna et Beyoncé.

par Team Mouv'

Charlamagne tha God ne laisse jamais indifférent . L’animateur radio américain aux avis très tranchés l’a encore prouvé ce week - end en se prononçant sur un hypothétique battle Verzuz entre les deux reines du R’n’B : Rihanna x Beyoncé .

Dans une interview menée par l’humoriste Andrew Schultz, Charlamagne n’a pas hésité à désigner Riri comme grande gagnante du battle face à Bey . Avis partagé par le stand - upper . L’animateur de 42 ans explique qu’il paierait gros pour voir un tel affrontement mais que malgré son amour pour Beyoncé, elle ne remportera pas la couronne. D’après lui, Rihanna a connu un plus grand nombre de succès musicaux et ses sons ont enregistré plus d’écoutes .

Beyoncé peut toujours l'emporter si . . .

Cependant Charlamagne tempère un peu . Si les deux chanteuses performant pendant ce Verzuz, il estime que le combat tournera à l’avantage de Queen B . Si le Verzuz s’arrête strictement à l’analyse des morceaux de chacune, alors Rihanna resterait la grande gagnante .

Forcément la discussion a entrainé un flux gigantesque de commentaires en dessous de la vidéo et sur les réseaux . Les avis sont extrêmement partagés ! Alors selon vous, Rihanna ou Beyoncé ?