Rihanna : les fans choqués face à sa statue du musée de Madame Tussauds de Berlin

Les fans de Rihanna choqués après avoir vu l'affreuse statue de leur star.

par Team Mouv'

Les fans sont choqués après que la figurine de cire de Rihanna au musée Madame Tussauds ait subi un nouveau look pour les fêtes de fin d'année .

La ressemblance n'est pas évidente

Alors que la chanteuse de 33 ans a plusieurs figures de cire chez Madame Tussauds dans différents pays, celle de Berlin, en Allemagne, a été un sujet de discussion parmi les fans . La figure de cire de Berlin a été dévoilée pour la première fois en août 2011, avec la coupe de cheveux courte et rouge et la tenue emblématique de l'auteure de Work. Depuis lors, la figure de cire a été mise à jour avec de nouveaux vêtements et de nouveaux looks, la dernière fois en mai de cette année 2021 .

Aujourd'hui, la figure de cire a subi un autre changement pour célébrer la saison des fêtes. La version actualisée de la statue de cire de Rihanna dans le musée présente une nouvelle coiffure ainsi qu'une combinaison sur le thème de Noël . Les fans ont fait remarquer que si la coiffure et les tatouages de la figure de cire sont assez fidèles à ceux de la chanteuse, le look général et le visage ne correspond pas à l'apparence réelle de la star, voir pas du tout…

Alors qu'est - il arrivée à cette version de Rihanna ? En tout cas la ressemblance est peu évidente . Et sans grande surprise, les réactions sur Twitter n'ont pas tardé à fuser concernant cette fameuse statue :

