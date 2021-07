Rihanna lance un parfum Fenty

Rihanna se met à confectionner une collection de parfum.

par Team Mouv'

Rihanna a l'air d'avoir d'autres plans en tête que de sortir un album . Vu le succès de sa marque Fenty déclinée en lingerie, produits de beauté, et maquillage, elle ne pouvait pas s'arrêter en chemin ! La chanteuse de la Barbade annonce la sortie d'une collection de parfum Fenty Perfume !

Après le maquillage, la lingerie : le parfum

Rihanna vient de teaser ce mardi 28 juillet 2021 sa prochaine collection de parfum Fenty. Sur son propre compte Instagram, elle a posté une série de photos d'elle en noir et banc avec la légende : “# FENTYPARFUM COMING SOON. ” Il n'en fallait pas plus pour agiter Internet ! La star ne s'arrête pas dans sa lancée de businesswoman après avoir drop sa marque de maquillage Fenty Beauty en 2017, sa collection de lingerie Savage X Fenty en 2018, ses cosmétiques Fenty Skin en 2020, elle a décider de se mettre à confectionner des fragrances pour ses fans .

Quelle odeur aura le parfum de Rihanna ?

Le Harper's Bazaar indique que de nombreuses stars pensent que Rihanna sent extrêmement bon dont Jennifer Lawrence, Nick Jonas et même Lil Nas X .On est donc certains que Riri est la personne la mieux placée pour créer un parfum délicieux ! Elle a d'ailleurs lancé une collection de onze parfums avec la maison Parlux, en 2010 dont des best - sellers : Nude, Reb'l Fleur, et Riri .

Dans le teaser de sa collection Fenty Perfume posté sur le compte Instagram de Fenty Beauty, on ne voit seulement que les reflets d'une bouteille en verre marron avec en légende : "quelque chose de sensuel, de confiant mais de sexxy . à venir très bientôt . . . " . Supense donc pour le prix, le design et la date de lancement . . .