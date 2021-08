Selon le classement Forbes, Rihanna est milliardaire grâce à ses talents de businesswoman.

par Team Mouv'

L'interprète de Pour it up, nous avait prévenu : "tout ce ( qu'elle voit ) c'est des signes dollars"! La nouvelle fait trembler Hollywood : Rihanna est classée comme la chanteuse la plus riche du monde et pèse plus d'un milliard de dollar .

"B * tch better have my money"

Ce mercredi 4 août, Forbes a révélé que Rihanna est devenue la chanteuse la plus riche du monde avec une fortune évaluée à 1,7 milliard de dollars . Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de 1,43 milliard d’euros ! Selon Huffington Post, elle dépasse même la fortune de Kanye West, estimée à 1,3 milliards de dollars ! La chanteuse barbadienne est aussi désormais la deuxième star du showbiz la plus riche du monde, derrière Oprah Winfrey .

Selon Forbes, les revenus de son pactole proviennent à 50 % de sa marque de cosmétique Fenty Beauty dont la moitié revient dans les caisses du groupe de luxe LVMH . Le reste est composé de ses parts dans la société de lingerie Savage x Fenty d'une valeur de 270 millions de dollars .

La musique ou le bizz ?

Inarrêtable, Rihanna a dévoilé il y a quelques jours sa nouvelle marque de parfum Fenty Perfume et on peut déjà miser sur un succès commercial . La sortie de ce parfum unisexe est prévue pour le 10 août prochain . Rihanna "n'a que l'argent en tête" et est en train de créer un empire ! Avec autant de succès en tant que businesswoman, pas sûr qu'elle ait envie de sortir un nouvel album . . .