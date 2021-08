Rihanna comptabilise 2 milliards de streams en 2021 sur Spotify

Rihanna bat un nouveau record de streaming cette année.

par Team Mouv'

Cette année Rihanna envoie du lourd à tous les niveaux, entre son entrée dans la catégorie des milliardaires et sa nouvelle marque de parfums . On apprend qu'elle est aussi au top du palmarès des femmes les plus streamées sur Spotify en 2021 . Tout ça sans même avoir sorti un nouvel album depuis 2016 !

Le milliard . . . de streams !

La chanteuse de la Barbade peut se rassurer, ses titres sont toujours écoutés sur Spotify . Cette année ils ont tournés sur la plateforme plus de 2 milliards de fois . La milliardaire peut se reposer sur ses lauriers et continuer sa carrière de businesswoman au calme, ses fans écoutent toujours autant ses hits ! Riri n'est pas prête de nous sortir un nouvel album . . .

Elle se hisse à la septième position du classement des artistes féminines les plus streamées de Spotify Data . Selon le tweet publié ce 15 aout 2021, on trouve en tête de file Taylor Swift suivie d'Ariana Grande, Olivia Rodrigo, Dua Lipa, Billie Eilish et Doja Cat .

