Riff Raff propose à 6ix9ine un combat de boxe avec 1 million de dollars en jeu

Le rappeur de Houston Riff Raff a proposé à 6ix9ine un combat de boxe pour la somme rondelette d'un million de dollars.

par Team Mouv'

Pas de doute Tekashi 6ix9ine est de retour et avec lui, son lot de provocations et d'embrouilles en tous genres. Mais certains semblent bien décidés à montrer au rappeur New Yorkais que ça fait bien longtemps qu'il a dépassé les bornes . Il y a peu, c'est le réalisateur du dernier documentaire sur Tekashi qui affirmait que ce dernier était une "horrible personne". Aujourd'hui, c'est le rappeur de Houston Riff Raff qui tente à sa manière de rabattre son caquet à 6ix9ine .

Je te donne 3 mois pour t'entrainer . Je te verrai sur le ring petit moustique

Riff Raff s'est fendu le 15 février d'un post Instagram dans lequel il propose ( ou plutôt impose ) à 6ix9ine un combat de boxe contre lui. L'idée est de confronter 6ix9ine d'une manière qu'il ne pourra pas esquiver ou retourner à son avantage . Mais pour bien comprendre les motivations précises du post de Riff Raff, il faut remonter un tout petit peu dans le temps . 24 heures plus tôt, 6ix9ine attendait le rappeur Meek Mill à la sortie d'un restau, portable en main, cherchant les embrouilles . Une possibilité est que Tekashi ait tenté de faire péter un câble à Meek pour qu'il se fasse arrêter . C'est en tous cas ce que semble penser Riff Raff, qui commence son post de la sorte :

"Hello 6ix9ine, je vois que tu aimes essayer de commencer des bagarres avec de vrais artistes qui ont des casiers judiciaires qui font que s'ils se retrouvaient à te casser la gueule sur un parking, ils finiraient en prison et perdraient leur argent . . . Donc moi, Dale Dan Tony, ( qui n'ai pas de casier judiciaire ) j'aimerais renverser la vapeur, jouer avec toi à ton petit jeu et faire monter les enjeux . Je te défie, toi 6ix9ine, sur le ring de boxe pour 1 million de dollars en cash", explique Riff Raff .

Bonne chance 6ix9ine

Il continue : "on mettra tous les deux 1 million dans une boite de verre lors d'un événement pay - per - view, et le gagnant remportera le tout . Je vais commencer à m’entraîner aujourd'hui et je te conseille d'en faire autant__ . Je te donne 3 mois pour t’entraîner . Je te verrai sur le ring petit moustique . Oh, et tu croyais vraiment que tu pouvais me voler mes braids arc - en - ciel et mes grills requin sans avoir à en payer le prix ? Bonne chance 6ix9ine" . La vidéo le montre en plein entrainement sur la musique de Mission Impossible. . .

Si on sent qu'il y a beaucoup à gagner dans l'histoire pour Riff Raff, on se dit aussi que de nombreuses personnes risquent d'être satisfaites de cette provocation en duel dans les règles de l'art . On a hâte de connaitre la réponse de Tekashi.