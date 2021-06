Rick Ross veut sortir son album commun avec Drake

Rick Ross se dit prêt à sortir son album commun avec Drake mais "c'est une question de timing".

par Team Mouv'

Quand il s'agit de feat réussi, Rick Ross et Drake ne déçoivent jamais les fans, on l'a notamment vu sur Lemon Pepper Freestyle_de l'album _Scary Hours de Drake . Il n'est donc pas surprenant que les fans réclament un projet commun réunissant les deux artistes .

Un album commun

Dans une interview accordée à Complex, Rick Ross s'est confié un peu plus sur ce projet : un album commun avec son ami Drake . Un projet déjà commencé cependant sa sortie et son aboutissement dépend d'une question de temps . En effet, les deux rappeurs sont très occupés par leurs emplois du temps respectifs, mais souhaitent délivrer ce projet pour leur public : "Eh bien, Drizzy et moi on s'est parlé ces dernières 48 heures _confie t'il à Complex, avant d'ajouter "Mais c'est tout ce que je peux vous dire, hormis le fait qu'il est en train de boucler son projet et que je fais de même"_ .

La question du temps est donc primordiale pour Drake et Rick qui souhaitent vraiment sortir le projet rapidement, mais quand les conditions seront réunies pour . Pour rappel, l'album tant attendu de Drake, intitulé Certified Lover Boy ne devrait pas tarder à sortir après des mois d'attente .