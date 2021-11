Rick Ross : une fan le demande en mariage en plein concert

En plein show une jeune femme demande la main de Rick Ross.

Avant la sortie de son nouvel album Richer Than I Ever Been, qui sera disponible ce vendredi 10 décembre, Rick Ross s'est retrouvé dans une situation assez insolite durant une fête de Curtis Givens à Memphis.

Rick Ross fait tomber les coeurs

En effet, comme on peut le voir sur une vidéo, qui a depuis été partagée sur les réseaux sociaux, une femme a brandi une bague de mariage envers ce dernier.

La qualité de la vidéo ne permet pas d'identifier clairement les paroles de la jeune femme, mais il semble assez évident qu'elle prononce les fameux mots que l'on emploie lors d'une demande en mariage. C'est en tout cas ce que Rick Ross se demande puisqu'il pose la question "Est-ce qu'elle m'a demandé de l'épouser ?". Au même moment, une autre voix sur scène tente de raconter aux autres personnes présentent à l'évènement ce qu'il se passe : "Est-ce qu'elle fait sa demande, Ross ? Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est une bague ? Est-ce qu'elle fait sa demande ? Le rêve est réel."

Selon l'animateur Kenny Burns, Ross a finalement refusé la proposition mais a "apprécié le geste". Résultat non concluant pour la jeune femme mais elle aura au moins eu le mérite de tenter. Qui ne tente rien n'a rien.