Rick Ross s'offre un tank personnalisé

Une nouvelle livraison exceptionnelle avant le Rick Ross Car show qui débute dans 30 jours.

par Team Mouv'

Considéré comme l'un des plus grands collectionneurs de véhicule à l'ancienne du rap US, Rick Ross se donne à fond pour son premier salon de l'automobile, le Rick Ross Car & Bike show qui aura lieu 21 mai 2022 pendant lequel il y aura de la musique, de la nourriture, du fun et surtout les meilleures voitures et motos de célébrités.

Plus riche que jamais, et surtout à J-30 de son propre salon automobile, Rozay sort le grand jeu et dévoile un nouveau véhicule de choc, de combat même ! Ricky a posté un carrousel de vidéos sur son compte insta dans laquelle il nous fait assister à la livraison d'un char de combat dans son domaine de "Promise Land" à Fayetteville, en Géorgie.

Mon tank a été livré !!! Les jouets commencent à arriver !!!

Le souci du détail

On notera le look exceptionnel de ce véhicule blindé, soigné et restylisé de la tête au pied. Rick Ross a même fait personnaliser les housses de siège en cuir Louis Vuitton ! Un souci du détail qui fera plaisir aux amateurs.

On se demande tout de même où a-t-il pu se procurer ce genre de camionnette tout terrain encore munie de sa mitrailleuse ? Quel peut bien être le prix de véhicule ? Quelle en sera son utilité ? A-t-on le droit d'avoir ce genre de véhicule sur son parking ? Réponse le 21 mai.

