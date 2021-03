Rick Ross revient sur la fois où il s'est évanoui pendant un rapport sexuel

Le rappeur est revenu sur un moment intime durant lequel il s'est évanoui à cause de son addiction au Purple Drank.

par Team Mouv'

Il n'est pas rare d'avoir des petits louper lors d'un moment intime ( ça arrive même aux meilleurs ) parce qu'on est tous humains et donc soumis au droit à l'erreur .

C'est ce que nous rappelle l'anecdote coquine et cocasse de Rick Ross qui est revenu sur un moment de sa vie . Comme le rapporte The Source, c'est dans une interview datant de 2019 avec Big Boy’s Neighborhood, dont l'extrait a refait surface, que le Boss se confiait sur une expérience à la fois drôle et perturbante .

Les ravages du "Purple Drank"

Avant de décider de perdre du poids, Rick a souffert de diverses complications suite à son addiction au Purple Drank ou Lean, une boisson issue d'un mélange de sirop et de produits codéinés . Ce mélange est devenu populaire dans la communauté hip - hop du sud des États - Unis depuis les années 1990 . Plusieurs personnalités du rap en sont mortes suite à une overdose . Une addiction qui l'a conduit à s'évanouir durant un rapport sexuel : "J'étais en train de faire l'amour et je me suis évanoui, je me suis réveillé et la femme avec qui j'étais était paniquée, elle pleurait et criait car elle pensait que j'étais mort pendant l'acte" déclare t'il . On peut imaginer facilement le moment d'horreur vécu par la jeune femme ce soir là .

Une expérience qui rappelle que la consommation abusive de drogues ou autres médicaments peuvent être dangereux pour la santé et les répercussions sont parfois irréversibles .