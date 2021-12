Rick Ross quitte une interview... en faisant semblant d'aller aux toilettes

Rick Ross s'est enfuit de son interview...

par Team Mouv'

C'est le genre d'anecdote qui nous donne le sourire dès le matin., mais surement moins aux journalistes du podcast The 85 South Show. Rick Ross a donc décidé de se casser de son interview, en feintant d'aller aux toilettes...

Grosse feinte de Rick Ross

Invité sur le plateau du podcast The 85 South Show, Ricky Rozay tapait la discussion tranquillement et tout allait bien : bonne ambiance, sujets intéressants... D'un coup, le rappeur originaire du Mississipi a déclaré vouloir faire une pause toilettes. Jusqu'à là rien d'anormal, Ricky avait peut être bu trop de litres d'eau et avait sans doute une envie pressante. Sauf qu'en fait, les journalistes ont attendu quelques minutes avant qu'on leur annonce que la star s'était enfuie et avait quitte le studio d'enregistrement.

Surpris et sans doute un peu déçus, les 3 animateurs ont halluciné devant cette feinte signée Rick Ross. Visiblement, ça les a fait plus marrer qu'autre chose et on espère qu'ils pourront terminer leur émission un jour, si il est dans de meilleures dispositions.