Rick Ross possède une maison à 1 million de dollars, dans laquelle il ne vit même pas

Rick Ross, l'homme qui a une fortune estimée à 40 millions de dollars a évoqué sa passion pour les maisons, et expliqué, pourquoi il ne vivait pas dans sa maison à 1 million de dollars.

par Team Mouv'

Le 10 décembre prochain, Rick Ross sortira son nouvel album Richer Than I've Ever Been. Dans le premier épisode de la nouvelle émission Assets Over Liabilities, le rappeur a brièvement parlé de l’achat d’une maison à Atlanta .

Une passion pour les maisons

Cette acquisition n'est pas comme les autres . Il possède une maison à 1 million de dollars à Atlanta simplement pour pouvoir s'y poser et simplement passer devant elle lorsqu'il est de passage dans la ville.

Les maisons m’ont toujours fasciné, alors mes gars et moi avons commencé à venir à Atlanta . Nous avions l’habitude de passer ici tout le temps, nous nous arrêtons, et nous nous nous exclamions : « Bon sang » . Après avoir signé mon deal et obtenu ma situation, j’ai acheté une maison d’1 million de dollars à deux minutes d’ici, que je possède toujours et qui se trouve au coin de la rue, juste pour pouvoir y passer quand je suis à Atlanta.

En plus de cette maison à 1 million de dollars, Ross possède un domaine en Floride estimé à 3,5 millions de dollars qu’il a achetée à l’ancien joueur de NBA Amar’e Stoudemire, ainsi qu'une gigantesque propriété, dans l'État de Géorgie, composé de 109 pièces . Cette propriété aurait aurait "époustouflé Diddy" .