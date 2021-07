Rick Ross possède plus de 100 voitures... mais il n'a pas le permis

Rick Ross ne peut même pas conduire ses 100 voitures de luxe...

par Team Mouv'

Certains rappeurs s'autorisent tous les craquages possible, Lil Uzi Vert et son diamant sur le front, Kid Cudi et son manoir gigantesque, la liste est longue ! Rick Ross, lui, a avoué avoir plus de 100 voitures . . . qu'il ne peut pas conduire !

100 voitures, 0 permis

Rick Ross a déclaré en story sur les réseaux qu'il ne pouvait même pas conduire les bijoux parqués dans son garage :"Qui possède une centaine de voitures et n'a pas de permis de conduire" . Il n'a vraiment pas les mêmes soucis que le commun des mortels !

D'ailleurs, ne pas avoir de permis tracasse le rappeur du Mississipi pour une autre raison : "Je remplis tous les jours mon permis de conduire et on me demande : "Êtes - vous un donneur d'organes ?" Il ajoute : "Je me suis dit : "Bon sang, si quelque chose devait m'arriver et que je voyais à quel point mon cœur est bon . Ne me laissez pas mourir juste pour prendre mon bon cœur" .

En juin, Rick Ross a posté une vidéo de son manoir de Géorgie, où dans l'allée, on découvre une centaine de véhicules luxueux et rares comme la Chevy Bel - Air bleu ciel . Il y a pas plus bling bling !

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un caprice de star

Le rappeur peut se rassurer, on a appris récemment dans le Late Late Show de James Corden que même si Cardi B a plusieurs belles grosses voitures, elle n'a pas non plus le permis pour les conduire . Plusieurs stars ne peuvent pas rider leurs bolides , comme le rapporte Autoevolution, Jennifer Lopez, A$ap Rocky, Mariah Carey ne se posent plus la question et s'offrent des chauffeurs au quotidien .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix