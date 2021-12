Rick Ross dévoile la tracklist de son nouvel album avec 21 Savage, Future, Wale...

Rick Ross présente la nouvelle tracklist et les invités de son prochain album.

par Team Mouv'

Plus de deux ans après la sortie de son dernier album, Port Of Miami 2 en 2019, Rick Ross va sortir un nouveau projet, Richer Than I Ever Been, ce vendredi 10 décembre.

"Le meilleur album que j'ai jamais fait"

Jusqu'à présent, il a sorti deux singles, Outlawz avec 21 Savage et Jazmine Sullivan, ainsi que Little Havana avec The-Dream et Willie Falcon. Ce dimanche 6 décembre, à seulement six jours de l'arrivée du nouvel album, Rick Ross a présenté la tracklist de son futur projet.

Cette fois ci, le rappeur de Miami a choisi d'envoyer un album assez court avec seulement 10 morceaux. En plus des featuring de 21 Savage, Jazmine Sullivan, The-Dream et Willie Falcon, l'album comprend également des apparitions de Benny The Butcher, Wale, Future, Yungeen Ace, Major Nine et Blxst.

En septembre sur ses réseaux, Rick Ross a déclaré : "Vraiment, je pense que c'est le meilleur album que j'ai jamais fait". "Je vais de l'avant tous les jours. J'ai l'impression que certaines des choses que je dis dans cet album le démarqueront vraiment des autres.". Alors rendez vous ce vendredi 10 décembre pour écouter le "meilleur album" de Rick Ross.