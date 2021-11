Rick Ross annonce la sortie de son nouvel album "Richer Than I've Ever Been"

Rick Ross dévoilera son nouvel album le 10 décembre prochain.

par Team Mouv'

Rick Ross s'est exprimé sur les médias sociaux pour annoncer qu'il sortirait son nouvel album en décembre .

Une attente de deux ans

Le rappeur s'apprête à sortir son 11ème album en plus de 15 ans de carrière . L'album Rick Ross Richer Than I've Ever Been sortira le 10 décembre . L'album arrivera 2 ans après la sortie du dernier album de Ross, Port of Miami 2, qui est sorti en août 2019 . Richer Than I've Ever Been fera également suite aux albums des deux autres artistes MMG ( le label de Rock Ross ) , puisque Meek Mill et Wale ont tous deux sorti des albums au cours des deux derniers mois . Ross a également annoncé que le premier single de l'album sortira dans une semaine, le 12 novembre . Le titre sera intitulé Outlaws et sera en featuring avec Jasmine Sullivan et 21 Savage .

{% embed undefined https://www.instagram.com/p/CV37cNFFH2R/ %}

Plus tard dans la soirée Rick Ross était présent au match Miami Heat vs Boston Celtics, où il a confirmé son annonce faite plus tôt sur les réseaux . Il en a profité pour déclarer : "__Cet album est spécial pour moi à bien des égards, en tant qu'adolescent, ils ne voient pas la valeur de la maturité et de la croissance . On s'imagine avoir 30 ans et être fauché, mais en réalité la vie ne fait que commencer" .

En plus de dévoiler la date de sortie de son album, Rick Ross a également reçu en cadeau le nouveau maillot du Miami Heat étiqueté "BIG BANK", qui est le surnom que l'artiste a donné à son fils aîné .

{% embed undefined https://www.instagram.com/p/CV4DUbULmdP/ %}