Rick Ross a enfin obtenu son permis de conduire

Rick Ross a enfin son permis et peut conduire ses 100 bolides lui-même.

par Team Mouv'

Rick Ross fait partie de ses nombreuses stars qui collectionnent les grosses voitures de luxe mais qui ne peuvent pas les conduire . . . faute de permis . Après avoir fait le buzz par rapport à ça, Rozay a bien révisé et a décroché le fameux papier !

45 ans et enfin le permis !

Ce 8 septembre 2021, le rappeur est l'invité de l'émission Good Morning America pour promouvoir son nouveau livre, The Perfect Day to Boss Up: A Hustler’s Guide to Building Your Empire. Au cours de l'interview, Rozay confirme qu'il a enfin son permis à 45 ans ! En juillet il a annoncé sur son propre compte Instagram qu'il a "une centaine de voitures et ( . . . ) pas de permis de conduire".

Il avoue même devant les journalistes de l'émission qu'il a été conduit à son exam de permis de voiture . . . Mais maintenant il peut enfin rider en Aston Martin sans l'aide d'un chauffeur !