Rap : les 6 morceaux les plus streamés de l'histoire sur Spotify

Le rap est le genre musical le plus streamé de Spotify, découvre les 6 titres les plus écoutés de l'histoire sur la plateforme.

par Team Mouv'

HipHopNumbers est un compte Twitter référence pour suivre les statistiques rap et le compte nous a dévoilé les 6 morceaux dans la catégorie Hip Hop les plus streamés au monde . On n'y retrouve pas de rap français mais les gros bangers rap US évidemment .

Tes artistes US préférés dans la liste

Dans le classement on retrouve sur le podium : le hit Rockstar de Post Malone avec 2,2 milliards de streams en première place suivi du canadien Drake avec God’s plan en deuxième et en troisième le morceau Lucid Dreams du regretté Juice WRLD. Un autre petit ange et talentueux artiste parti trop tôt en la personne de XXXTentacion avec le tube “SAD ! ” sorti dans son dernier album . En 5ème et 6ème place, on retrouve respectivement Lil Uzi Vert pour son titre XO Tour Life et HUMBLE de Kendrick Lamar.

