Raekwon et Ghostface Killah vont s’affronter dans un battle "Verzuz" 100% Wu-Tang

Verzuz, la plateforme de divertissement est de retour avec un battle de légendes.

par Team Mouv'

On ne présente plus Verzuz, la plateforme de divertissement créée par Timbaland et Swizz Beatz, est passée maître dans les battles de légendes dans la musique hip - hop, r'n'b, rap . . .

Le Wu - Tang Clan en force

Pour sa nouvelle édition, la plateforme annonçait ce dimanche un battle d'exception, réunissant deux légendes du rap us : Ghostface Killah et Raekwon, membres du Wu - Tang Clan. Lors d'un live récap sur leur dernier show, Swizz et Timbo ont discuté du prochain battle à venir, et pour faire deviner les nouveaux candidats, Timbaland a joué un titre de chaque artiste . Pour l'instant aucune date n'a été annoncée ni même validée, mais ce battle marquera un tournant dans l'histoire des battles Verzuz .

Depuis le succès du confinement de mars 2020, Verzuz n'a cessé de grandir et d'innover en proposant des battles exclusives comme Snoop Dogg et DMX, Ludacris et Nelly, T - Pain vs Lil Jon, Ashanti et Keyshia Cole.