Rae Sremmurd : Slim Jxmmi arrêté pour violences conjugales

Le 26 janvier dernier, Slim Jxmmi a été arrêté par la police pour violences conjugales puis relâché.

par Team Mouv'

Alors que son frère annonçait récemment qu'ils s'apprêtent à faire leur retour en 2022 avec SREMMLIFE 4, Slim Jxmmi, membre des Rae Sremmurd, a été arrêté par le police ce mardi 25 janvier d'après TMZ avant d'être relâché.

Arrêté pour violences conjugales puis relâché

Ce mardi 25 janvier au matin à Miami, une dispute a éclaté entre Slim Jxmmi, duo du groupe Rae Sremmurd et sa petite amie. La raison étant que la jeune femme l'aurait interrogé à propos d'une autre femme que le rappeur suivait sur Twitter. Sa conjointe et mère de son enfant a déclaré aux policiers que suite à cette altercation, le rappeur s'est violemment emporté puis a quitté les lieux accompagné d'un ami avant de revenir visiblement alcoolisé.

Alors qu'elle déplaçait son enfant, la situation aurait viré au drame lorsque Slim Jxmmi aurait tiré sa compagne par les cheveux. Alors qu'elle essayait de filmer la scène, le rappeur serait entré dans une colère noire et aurait poursuivi cette dernière avant qu'elle n'aille s'enfermer dans une pièce de la maison. Après avoir défoncé la porte, le rappeur a pu récupérer le téléphone avant de le jeter par le balcon.

Appelés sur les lieux, les policiers sont rapidement intervenus au domicile du rappeur et on récupéré le téléphone dans une rue voisine. Interpellé puis entendu par le parquet de Miami, le rappeur a été libéré sous caution et sa compagne aurait finalement nié et changé sa version des faits, déclarant que Slim n'aurait jamais levé la main sur elle.

Le rappeur étant sous surveillance GPS, on ne sait pas à ce jour si cette affaire relève d'un simple malentendu ou d'une certaine pression mise sur la jeune femme.