Rae Sremmurd bientôt de retour avec l'album "SREMMLIFE 4".

Les deux frères Slim Jxmmi et Swae Lee viennent d'annoncer leur retour avec "SREMMLIFE 4".

par Team Mouv'

Après les trois volets de SremmLife (2015, 2016, 2018), les deux frères de Rae Sremmurd s'apprêtent à faire leur retour avec la quatrième édition. En effet, sur ses réseaux, le plus jeune des frères a annoncé que SREMMLIFE 4 était en route. Mieux que ça, l'album est bouclé, puisqu'il devrait sortir entre janvier et février comme il l'annonce.

Une attente très longue pour les fans

La première annonce de SREMMLIFE 4 date du début d'année 2020. Les deux frères avaient promis que l'album arriverait prochainement, mais suite à la situation sanitaire, l'opus a été décalé. Il aura donc fallu attendre presque deux ans pour que ce projet sorte, et les fans sont enfin libérés.

Alors que les deux frangins ont avancé en solo, chacun de leur côté, l'heure est aux retrouvailles, et cet opus devrait marquer l'année du rap US. Pour l'instant, on ne dispose pas d'informations supplémentaires, mais la hype est grande.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix