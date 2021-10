R. Kelly promet de balancer des prédateurs sexuels dans l'industrie de la musique

R. Kelly pourrait dénoncer les autres pédo-criminels présents dans l'industrie de la musique.

par Team Mouv'

Le chanteur de R & B, R Kelly, est reconnu coupable de trafic sexuel et d'autres crimes glaçants et il risque la prison à vie. Aujourd'hui des rumeurs courent comme quoi il est prêt à balancer les pédo - criminels du monde de la musique pour qu'ils tombent eux aussi .

Une rumeur qui fait l'effet d'une bombe

L'interprète de I believe I can fly est reconnu coupable de racket, d'exploitation sexuelle d'un enfant, d'enlèvement, de corruption, de trafic sexuel et de violation de la loi Mann et il risque une peine à perpétuité . Selon des rumeurs, le chanteur serait en pleine négociation avec les procureurs de l'Illinois en échange d'une réduction de peine et il est prêt à balancer les noms d'autres pédo - criminels du showbiz .

Comme le rapporte iHeartRadio, cette rumeur vient de Whack100, le manager de The Game et il affirme que soit disant dans le lot des personnes visées, il y aurait "un rappeur et un grand chanteur" . Si cela s'avère être vrai, qui sera le prochain à tomber après R Kelly ?

