Quel est le concept fou de Jul pour son nouvel album ?

Jul a annoncé que son prochain album serait “un nouveau concept jamais fait en France”. On explore les différentes hypothèses.

par Genono

Jul n’est jamais vraiment parti, mais il est de retour quand même. Après être allé chercher son centième single d’or pour Coup de genoux il y a quelques jours, il a annoncé la sortie d’un énième album. Entre le titre de l’album (Extra-terrestre), la cover reprenant les mêmes éléments (la soucoupe volante, l’ET) et le même type de charte graphique, et le premier extrait, clairement dans les standards du rappeur, on ne s’attendait pas forcément à une révolution dans l’univers du marseillais. Les premières critiques des internautes s’attardaient même sur l’absence totale de surprise autour de la sortie de ce nouvel album, avec une recette déjà trop bien rodée. Pourtant, Jul est sûr de lui : il compte proposer “un nouveau concept”, et quelque chose de “jamais fait en France”.

Cette annonce a forcément ouvert la voie à toutes sortes de théories. Jul a déjà démontré sa capacité à monter des projets ambitieux et (plus ou moins) inédits avec 13 Organisé et Le Classico Organisé, on peut donc espérer que ce teasing ne soit pas un simple effet d’annonce. Reste à comprendre ce qui se cache derrière cette promesse, d’autant que le rappeur a laissé un indice important à ses fans : “c’est facile à dire et dur à faire”. Quel est donc ce concept ? Quelle idée folle a pu jaillir du cerveau hyperproductif de Jul ? Autant de questions auxquelles on ne répondra certainement pas aujourd’hui, ce qui n’empêche pas d’explorer certaines hypothèses.

Un double-double album

On a déjà eu droit à beaucoup de double-albums, que ce soit dans l’histoire du rap français (Rohff, IAM, Guizmo, La Caution, etc) ou au sein de la discographie de Jul (La Machine, La Zone en Personne, C’est pas de LOL). Jul nous a même servi un triple-album l’an dernier avec Le Classico Organisé. Comme il nous a promis quelque chose de jamais fait en France, il ne peut donc pas se contenter de reprendre le même concept. On peut imaginer un double-double album (quadruple album donc, pour ceux qui sont très forts en maths), un format qui n’est pas inédit dans l’histoire de la musique, mais qui n’a jamais été fait dans le rap français.

Facile à dire : Oui, en plus il y a plein de façon de le dire : double-double, quadruple, 2², √16, 100/25, IV, ௪, 2↑↑2, etc

Dur à faire : Pour 99% du rap français, oui. Jul est suffisamment productif pour livrer entre 50 et 60 titres, d’autant qu’il n’a sorti aucun projet depuis le mois de décembre, une éternité pour lui. Il est possible qu’il ait stocké beaucoup de titres ces six derniers mois et qu’il compte tout balancer en une seule livraison.

Un album 100% customisable

Jul a toujours beaucoup interagit avec ses fans. On se souvient bien sûr de son fameux morceau créé en direct sur Periscope, avec ses abonnés qui avaient participé à l’écriture du texte et à la composition de la prod, mais on peut aussi citer ses nombreuses consultations auprès de ses auditeurs pour choisir la cover de certains projets. Jul pourrait se lancer dans un concept 100% customisable, en laissant à chaque auditeur un maximum de choix : plusieurs instrus proposées pour chaque titre, possibilité d’ajouter ou de retirer des couplets d’invités, de régler l’intensité de l’autotune, etc. Chaque auditeur aurait donc un album fait sur-mesure, et aucun album ne ressemblerait à un autre.

Facile à dire : Oui

Dur à faire : Oui. Ce serait un vrai défi technique, et il faudrait concevoir une plateforme spécialement dédiée à ce projet, mais ce serait beau.

Un album commun

Ce n’est pas l’hypothèse la plus évidente, puisqu’il ne s’agit pas d’un concept inédit, ni de quelque chose de jamais fait en France, mais ça ne nous empêche pas de rêver. La complémentarité des univers de Jul et Sch fait merveille, les connexions Jul - Rat Luciano sont toujours très efficaces, ce sont les deux possibilités qui nous donnent le plus envie. On peut également imaginer un projet commun avec un profil moins évident : Jul x André Rieu, Jul x Wejdene, ou le fameux Jul x Michel Polnareff.

Facile à dire : Oui

Dur à faire : Pas tellement si les deux artistes s’entendent bien, même si des difficultés contractuelles peuvent parfois constituer un obstacle insurmontable (mais Jul est 100% indé, ça simplifie les choses).

Un album infini

C’est l’une des possibilités offertes par les plateformes de streaming, et finalement assez peu exploitées par les artistes : les tracklists évolutives. Jul pourrait très bien publier un album de 20 pistes, puis ajouter un nouveau titre chaque semaine, chaque jour ou chaque mois, créant un album potentiellement infini.

Facile à dire : Oui

Dur à faire : sur le plan technique, c’est simple, il suffit d’uploader un nouveau titre à un rythme défini. Sur le plan artistique, il s’agit d’être productif et régulier, ce que Jul sait parfaitement faire. Rien de trop difficile pour lui finalement, même si tenir le rythme en renouvelant constamment l’album pendant 2, 5 ou 10 ans relèverait d’un véritable exploit.

Un album sans certification

Ce serait inédit dans la discographie de Jul, les critères pour un potentiel “nouveau concept” sont donc respectés. Reste à savoir comment faire : Jul pourrait par exemple supprimer les sons juste avant qu’ils atteignent le seuil de certification, mais la tracklist tomberait à zéro au bout d’un moment.

Facile à dire : Oui

Dur à faire : pas forcément pour tout le monde, mais dans le cas de Jul, un mec qui a fait certifier plus de 100 singles, et qui n’a aucun album en-dessous du platine, ça parait quand même compliqué.