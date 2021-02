Quavo va aller chercher Bobby Shmurda à sa sortie de prison

Bobby Shmurda va sortir de prison ce 23 février 2021, et Quavo l’attendra à la sortie.

par Team Mouv'

Après plus de 6 ans derrière les barreaux, Bobby Shmurda est enfin libérable . Condamné en décembre 2014, pour possession de drogues et d’armes, affiliation à un gang et préméditation de meurtre, le rappeur originaire de Miami va retrouver la liberté aujourd’hui, mardi 23 février 2021 .

À la sortie de sa prison new - yorkaise, il aura l’agréable surprise de retrouver Quavo. En effet, le membre des Migos et Bobby Shmurda sont très proches, depuis de longues années . "Je vais aller chercher mon gars . [ … ] Je vais personnellement aller récupérer Bobby Shmurda" a déclaré le rappeur d'Atlanta à Billboard. Il a confirmé l'information en partageant une vidéo sur son compte Twitter, où l'on voit les rappeurs s'ambiancer sur leur morceau commun Shmoney Never Stop.

Des nouveaux morceaux en préparation ?

Quavo promet du grand spectacle pour l’occasion . "Ça va être énorme" ajoute - t - il . Il n’est pas impossible de voir les deux rappeurs collaborer dans les semaines à venir, peut - être même sur Culture III qui devrait arriver bientôt.

Rowdy Rebel, très proche de Bobby Shmurda, lui aussi membre du collectif GS9, a été libéré de prison en décembre 2020 et il a prévenu que la sortie de Shmurda serait un événement. "Dans moins de 24h, nous allons tous être témoins de l’Histoire" a - t - il écrit dernièrement sur son compte Instagram .

Bobby Shmurda va être placé en liberté conditionnelle jusqu’au 11 décembre 2021 . Le moindre écart d’ici à cette date entrainerait un retour immédiat à la case prison .