Quavo paye 5000 dollars par jour pour un assistant parapluie

On a trouvé le meilleur job du monde : assistant parapluie pour rappeur millionnaire.

Le métier d'assistant parapluie n'a jamais été aussi tentant et pour cause cela peut rapporter beaucoup d'argent : comme l'a révélé Quavo, membre du trio Migos, ce dernier a un assistant particulier qui le suit au quotidien selon la météo .

Assistant parapluie

En effet, le rappeur millionnaire a des besoins précis, comme un assistant pour lui tenir son parapluie en cas de mauvais temps ou un ventilateur quand les températures grimpent . Dans une vidéo postée par Quavo, on peut voir son assistant à l'œuvre parapluie et mini ventilateur en main et le rappeur visiblement très satisfait de ce service . C'est en légende que le rappeur révèle que son assistant est payé 5000 dollars par jour .

Un salaire très confortable pour suivre Quavo avec un parapluie . Sur les réseaux, l'annonce a fait le buzz et les internautes se sont mis à rêver du poste privilégié .