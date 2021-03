Quavo et Saweetie : une altercation physique filmée dans un ascenseur

Une vidéo d'une altercation du couple Quavo x Saweetie refait surface sur Twitter et "TMZ" s'est penché sur les images.

par Team Mouv'

Leur séparation avait fait beaucoup de bruit en mars 2021, et ce n'est toujours pas fini . Alors que les membre de Migos sont en plein teasing de l'album tant attendu Culture III, une vidéo d'une altercation entre Quavo et Saweetie vient de faire surface mardi 30 mars 2021, repérée par le média people TMZ, elle circule maintenant sur Twitter . Selon le site internet XXL, cette vidéo aurait été filmée en 2020 . Le couple aura duré presque 3 ans avant de mettre fin publiquement à leur histoire d'amour sur Twitter .

Triste scène

Sur la vidéo de plus d'une minute, on peut apercevoir le couple se disputer devant les portes d'un ascenseur . Saweetie donne des coups à Quavo qui refuse de la laisser s'emparer d'une mallette. Les deux artistes se retrouvent à lutter au sol dans l'ascenseur avant que les portes ne se ferment et la vidéo s'achève lorsque les porte de l'ascenseur se rouvrent . En quelques secondes, le couple semble calmé et repart . . .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Un couple sulfureux

Les deux artistes américains ont toujours formé un couple médiatique et agité . Du côté de leurs actu respectives, Saweetie a sorti en janvier un clip avec son amie Doja Cat intitulé Best Friends. Quavo et son groupe Migos sont toujours aussi attendu avec la suite de Culture II sortie il y a 3 ans déjà ! D'ailleurs Quavo avait balancé un petit inédit du prochain album de Migos au moment de sa rupture avec Saweetie !