Quavo et Pop Smoke préparaient un album commun

Le rappeur de Migos était très proche de Pop Smoke. Les deux artistes étaient sur le point d'enregistrer un album commun avant la mort de ce dernier.

Toujours en pleine promo de leur dernier album Culture III, Migos a accordé une récente interview à l'émission de radio Real 92 . 3 . Les trois rappeurs sont revenus sur les nombreuses collaborations de la tracklist et notamment sur le feat avec Pop Smoke .

Quavo, Offset et Takeoff ont évoqué "l'importance" de la présence des deux rappeurs décédés Pop Smoke et Juice WRLD sur leur album, le premier sur le morceau Light It Up et le second sur Antisocial. "J'avais une relation importante avec Pop, nous avions tous cette relation en fait . " a expliqué Quavo . Le rappeur d'Atlanta a également parlé d'un album que les deux artistes étaient sur le point de réaliser. "Nous avions déjà tellement de son . On était sur le point de faire un album . Il me semblait donc important de le mettre sur notre album. "

Un nouvel album de Pop Smoke en préparation

Même si l'on regrette que cet album ne se soit pas fait, le manager de Pop a annoncé qu'un second album du défunt rappeur était en préparation. De quoi se consoler .