Quand Snoop Dogg commente l’équitation au JO de Tokyo

Snoop Dogg est présentateur des JO aux côtés du comédien Kevin Hart.

par Team Mouv'

Le service de streaming américain, Peacock, a trouvé la meilleure idée du siècle pour attirer plus de téléspectateurs devant les épreuves des Jeux Olympiques : choisir Snoop Dogg et le comédien Kevin Hart pour être commentateurs sportifs !

Les J . O . commentés par un O . G

On ne pouvait pas trouver un duo plus fou pour transformer l'image des JO ! Les deux acolytes se sont lâchés en direct et ont balancé quelques perles qui font le buzz ! Pendant l'émission, on voit Snoop commenter l'épreuve d'équitation et réussir à placer une rèf' aux gang des crips : "__Le cheval est en train de faire du crip walk, t'as vu ça ? En direct, un vrai gangsta, ce cheval est dingue, j’ai besoin d’avoir ce motherf * cker dans l’un de mes clips" . C'est tellement hilarant que même Kevin Hart n'arrive pas à se retenir et part en fou rire !

Uncle Snoop continue dans son délire pour la compétition de tir aux pigeons d'argile : "C'était l’épreuve de tir ( "skeet" en anglais ndlr ) , j’ai quelques médailles d’or en tir, mais pas ce genre de tir, skeet skeet motherf * cker ! " . Grâce au rappeur, les J . O . portent les couleurs de la West Coast et casse les codes, le rendu passe plus que bien et les fans en redemandent .

Bonne nouvelle, Uncle Snoop et Kevin Hart continueront de commenter les Jeux de Tokyo .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix