Quand le frère de Nas a voulu voler la chaine de 2Pac

Nas et son frère, Jungle, balancent tout sur la bagarre qui a failli éclater entre les deux clans ennemis.

par Team Mouv'

Ce 27 aout, Nas et son frère, Jungle, étaient les invités de Rap Life Radio diffusé sur Apple Music . Ils ont révélé une histoire de dingue à propos de 2Pac : le frère cadet de Nas, a failli se battre avec Makaveli et voler sa chaîne pour . . . impressionner une femme du clan Death Row !

Nas explique que ça s'est passé aux MTV Music Awards et c_omme le rapporte HotNewHipHop, il était tranquillement assis quand un mec est venu lui dire "Ton frère et les autres sont en train de se battre dans le lobby"_. Ici "les autres" c'est _2_Pac, son groupe Outlawz et d'autres membres de Death Raw .

Le temps que Nas arrive, la bagarre est déjà finie et c'est donc son frère qui raconte dans l'interview les vrais détails en exclu . "J'essayais de faire rire ( la fille ) pour qu'elle vienne prendre un verre avec moi . " Il a eu la pire idée du monde pour l'impressionner, il a balancé "Mobb Deep dans la maison . Je vais prendre une chaîne", e_n gros il dit que son clan appartient à Mobb Deep et qu'il va voler une chaîne en or au clan ennemi de Death Raw !

La femme rigole mais pas très longtemps . . . les potes de 2Pac arrivent et elle lance "Les voilà' . " Le jeune rappeur tient sa parole et crie, "Yo, Mobb Deep dans la maison . Je vais prendre une chaîne du Death Row" . _

"Death Row, on est là pour mourir"

Juste après avoir reçu son prix sur scène, 2Pac vient chercher la personne qui avait menacé son équipe . Jungle était avec son pote Moose et même si il était un peu nerveux, il n'a pas reculé : il répète devant le groupe "Mobb Deep, quoi de neuf Pac ? Quoi de neuf ? Je vais prendre ta chaîne tout de suite" . Comme le rapporte le magazine Revolt, le frère de Nas a avoué que le clan l'a encerclé avec des lames dans la main et lui lancé : "C’est quoi ton problème ? On est là, Death Row, on est là pour mourir . Tu ne connais pas Death Row .__" Il a failli voir de près le couloir de la mort pour de vrai !