Pusha T : un titre inédit diffusé pendant le défilé Kenzo à Paris

Un nouveau morceau de Pusha T a été teasé à l'occasion d'un défilé Kenzo de la Paris Fashion Week.

par Team Mouv'

Depuis 2020, Pusha T tease son futur album et le rappeur a profité de la Paris Fashion Week pour diffuser un des morceaux inédits, pas forcément extraits du projet, lors du défilé Kenzo.

L'heure approche pour les fans de Pusha T

Depuis son dernier album intitulé Daytona et sorti en 2018, Pusha T est resté très discret sur la scène du rap. Mais depuis 2020, le rappeur prépare un projet dont il avait déjà donné quelques détails, notamment le fait que Kanye West et Pharell Williams auraient à charge la production de plusieurs morceaux. Celui qui avait déjà fait appel à Ye sur son dernier projet reviendra (enfin) prochainement puisqu'il a déjà commencé la promo de son futur album.

En effet, lors du défilé Kenzo homme de la Paris Fashion Week ce dimanche 23 janvier, les spectateurs ont pu entendre un son inédit de Pusha T rythmer les pas des mannequins défilant sur le podium. Un début de promo à la hauteur des attentes de son public pour celui qui avait annoncé il y a plus d'un an qu'il fallait "toujours être patient pour les meilleures choses" (et il avait raison).

Créant la surprise avec cette action de communication qui fait déjà languir bon nombre de ses fans, Push a continué sur sa lancée en postant cette nuit sur son compte Instagram un extrait teasant une fois de plus un nouveau morceau qui sera, on l'espère, rapidement disponible.

