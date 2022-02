Pusha T revient avec un morceau produit par Kanye West

Pusha T délivre le titre "Diet Coke" produit par Ye.

par Team Mouv'

Mi-janvier, Pusha T, Kanye West et A$AP Rocky étaient réunis en studio. Un moment qui semble avoir donné naissance à plusieurs morceaux dont un qui vient tout juste de sortir.

"Diet Coke"

Ce lundi 7 février, les fans de Pusha-T ont eu droit à un clip de 29 secondes d'une nouvelle vidéo dans laquelle figure également Kanye West. Le clip a été partagé par Steven Victor et donne aux spectateurs un aperçu de ce que King Push a envoyé ce mardi 8 février.

Car effet, en ce début février, Pusha-T est de retour avec un nouveau titre : Diet Coke, produit par Kanye West et 88-Keys. L'auteur de DAYTONA a été actif sur Twitter après l'avant-première, le rappeur ayant partagé quelques détails, notamment : "Ye et 88 ont produit pour sûr". Il a ensuite ajouté : "Omar Jones a réalisé la vidéo... Elle sort demain", et a également félicité Mike Dean pour son implication.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Début décembre Pusha T annonçait que Kanye West et The Neptunes produisaient son prochain album, aujourd'hui il vient certainement d'en révéler l'un des extraits.