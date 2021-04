Pusha T l’affirme : son album sera le meilleur de 2021

Très confiant, Pusha T en est convaincu : son album sera le meilleur de l'année.

Invité pour une interview sur Instagram Live avec Biddy, animateur de l'émission Behind the Velvet Rope ( traduisez Derrière le cordon de velours) ce mardi 30 mars, Pusha T a révélé quelques détails sur son actualité musicale .

Un album en préparation

En effet, l'interprète de Trouble On My Mind, a annoncé être actuellement en studio et en train de travailler sur son album. Cet album serait la suite présumée de son dernier album Daytona, sorti en 2018 . Un album très attendu, surtout que Pusha avait dévoilé en décembre 2020 collaborer avec Kanye West et The Neptunes en tant que producteurs sur son album . L'album qui n'a pas encore de nom, sera probablement composé de 12 titres comme l'a confié Pusha T . Concernant la date de sortie, l'artiste a également révélé qu'une prochaine session en studio avec Kanye West est d'abord prévue au planning, comme le rapporte Complex : " Je dois me poser avec Ye un moment, mais c'est sur qu'il y aura 12 titres au total . Je n'aime pas trop les extras" a t'il déclaré avant d'ajouter que son album sera le meilleur de l'année.

Je vais voir avoir le meilleur album de 2021, c'est sûr et certain"

Une confiance que l'on peut prendre très au sérieux quand on connait son talent et celui des producteurs qui l'entourent .