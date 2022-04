Pusha T invite Jay-Z sur sa nouvelle dinguerie produite par Pharrell

Pusha T et Jayz font appel à Pharrell pour leur deuxième collaboration.

par Team Mouv'

Pusha T marque de plus en plus son retour puisqu'il a dévoilé, ce 6 avril, un nouveau single intitulé Neck & Wrist, en collaboration avec Jay Z et produit par Pharrell Williams.

La saison Pusha T continue

Alors que les fans l'attendaient depuis son dernier et fabuleux album Daytona sorti en 2018, Pusha T a enfin signé son grand retour avec un nouveau morceau Diet Coke, en février dernier, produit par Kanye West. Si celui-ci a dès lors, ravi son public, le rappeur en avait, en réalité, bien plus à leur mettre sous la dent et semble avoir préparé une belle suite pour Daytona. Et pour preuve, King Push nous a livré ce 6 avril, le titre inédit *Neck & Wrist, produit par le légendaire Pharrell Williams et qui fait office de deuxième featuring avec Jay Z après leur collaboration sur Drug Dealers Anonymous* en 2016.

En effet, celui qui tease depuis 2020, un nouvel album, révélant même quelques détails de celui-ci et notamment le fait que Kanye West et Pharell seraient à la production de plusieurs morceaux, semble prêt à lever le voile, petit à petit, sur son projet avec ces deux premiers extraits. Encore donc un peu de patience avant de pouvoir découvrir l'album complet.