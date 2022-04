Pusha T annonce la sortie de son nouvel album

Pusha T a enfin dévoilé la date de son retour.

par Team Mouv'

Alors que tout le monde l'attend depuis Daytona en 2018, Pusha T vient de révéler la date de son prochain album intitulé It's almost dry. Un nouveau projet très demandé par le public et qui devrait arriver dans les quelques jours à venir.

Le compte à rebours commence

Plutôt discret depuis la sortie de son dernier et fabuleux album Daytona, Pusha T lève petit à petit le voile sur la suite avec son nouveau projet. Et après avoir dévoilé les premiers extraits, notamment Diet Coke en février dernier et plus récemment Neck & Wrist en featuring avec Jay Z, le rappeur a officialisé, ce lundi 18 avril, sa date de sortie sur les réseaux sociaux. Teasé depuis plusieurs années maintenant, It's almost dry, produit par Kanye West et Pharrell Williams devrait donc voir (enfin) le jour ce vendredi 22 avril, pour le plus grand bonheur de tous.

Accompagnant son annonce d'une vidéo teasing de King Push lui-même, canalisant son double maléfique intérieur, le rappeur donne déjà le ton de son retour, après 4 longues années d'attente. Si aucune tracklist n'a pour le moment été annoncée, plusieurs rumeurs indiqueraient que Lil Uzi Vert, Kid Cudi et Don Toliver devraient être également de la partie.