Pusha T affirme être banni du Canada... à cause de Drake ?

Pusha T subit encore les conséquences de son altercation avec Drake datant de 2018.

Drake et Pusha T c'est une grande histoire. De Drake fan du patron de GOOD Music à ennemis suite à leur altercation de 2018 où les deux rappeurs se sont clashés par sons interposés, Pusha avait sorti un disstrack Story of Adidon où il avait révélé la paternité du patron d'OVO, on peut dire que 5 ans après, les conséquences de cette embrouille sont encore là.

Pusha T banni du Canada

En effet, Pusha T s'est confié lors de son interview pour l'émission Drink Champs avec N.O.R.E. et DJ EFN. Il explique qu'il a appris qu'il était banni du Canada, pays natal de Drake. Il a déclaré : "Je suis banni du Canada. Je ne peux pas y retourner, je ne suis pas autorisé à y retourner, je suis sérieux. Mon manager me l'a dit."

Drake aurait-il autant d'influence que ça pour le faire bannir de son pays natal ? En tout cas Pusha T a raconté que c'est à la suite d'une bagarre lors d'un concert à Toronto en 2018, période durant laquelle leur clash était à leur comble, que ça a dégénéré au niveau de ses séjours au Canada.

Lors de cet incident, plusieurs personnes ont jeté sur Pusha T des projectiles et ont tenté de monter sur scène, jusqu’à la bagarre générale : “Je suis allé à mon spectacle, il y avait des gens venus mettre le bordel au spectacle…” , sans qu’il n’ait eu la possibilité de jouer le fameux diss-track : “Je n’ai même pas pu le faire. Il y avait du monde et j’ai dû m’en aller.”

