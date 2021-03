Pour Takeoff, Migos est "l’un des plus grands" groupes de tous les temps

Takeoff s'est récemment exprimé sur les réseaux sociaux concernant le manque de reconnaissance dont le groupe dont il fait partie avec Offset et Quavo, Migos, fait l'objet selon lui.

par Team Mouv'

Période mouvementée pour le groupe Migos. Alors que la séparation entre Quavo et la chanteuse Saweetie fait beaucoup parler d'elle, les trois rappeurs teasent l'arrivée prochaine de leur très attendu album Culture 3. Tout récemment, c'est Takeoff qui a pris la parole sur le manque de reconnaissance dont son groupe fait l'objet, d'après lui.

La volonté d'être reconnus de leur vivant

"Un des plus grands ( groupes ) , donnez - nous nos fleurs tant qu'on peut toujours les sentir, c'est tout ce qu'on demande", a lancé Takeoff en légende d'un post Instagram, faisant référence à son trio avec Quavo et Offset . Par là, le rappeur originaire de Géorgie explique qu'il aimerait que la qualité de son groupe soit complètement reconnue par le public tant que ses membres sont encore vivants .

Le site Rap - Up note que ce n'est pas la première fois que Takeoff s'exprime, même indirectement, sur le manque de reconnaissance de Migos par le public et les grandes institutions musicales ces dernières semaines . Ainsi, il aurait notamment retweeté le très polémique tweet de Lil Wayne "Fuk the Grammys". En attendant, on a hâte que le groupe sorte Culture III, et on dirait que ça ne saurait tarder .