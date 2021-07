Pour Mike Tyson, Biggie est meilleur que 2Pac

Mike Tyson a tranché : pour lui Biggie est meilleur que 2Pac.

par Team Mouv'

Mike Tyson a fêté ce mois - ci ses 55 ans, et l'année dernière il est apparu dans le live de Logan Paul et une de ses phrases choc résonne encore aujourd'hui . La légende de la boxe a tranché la fameuse question que le monde entier se pose encore aujourd'hui : qui est le meilleur rappeur entre Biggie et 2Pac ?

Biggie est le meilleur rappeur

Cette vidéo est incroyable parce qu'elle réunit Logan et Mike sans savoir qu'un an plus tard ils auraient un clash ensemble et aussi parce qu'on voit Mike Tyson parler de drogues psychédéliques et en ingérer . . . en direct . Si la drogue n'est pas à prendre à la légère, les sujets qu'il aborde sont vraiment profonds : la mort de 2Pac, son plus grand regret à la boxe, ses nombreuses arrestations lorsqu'il était mineur, pourquoi il n'a pas peur de la mort et bien d'autres choses . Le youtubeur lui pose LA question, qui est le meilleur rappeur entre les deux kings Big Poppa et 2Pac . Il répond sans bégayer : Biggie est le meilleur rappeur mais 2Pac a le plus d'influence dans le monde . Il ajoute : "Quand je vais en Europe, le monde me demande "Comment était 2Pac" . Là bien sûr Logan et son acolyte lui demandent direct "Oui il était comment 2 Pac? Le champion de boxe poids lourd répond "Il était beau, instruit" et "il avait du tempérament" .

Le boxeur face à la mort de 2Pac

Logan Paul lui lance lors du live "J'ai entendu que tu te sentais en partie coupable de la mort de 2Pac" . Le champion de boxe avoue se sentir en partie coupable de sa mort parce qu'il avait supplié le rappeur d'aller à son combat de boxe le soir où il s'est fait assassiné. L'extrait se clos sur un soupir de Tyson qui en dit gros sur son émotion . C'est rare de voir le champion se montrer autrement qu'en dur à cuire . La vidéo épique est à regarder en entier sur YouTube ci - dessous :

