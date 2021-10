Pour Fat Joe, tous les rappeurs ont peur de faire un battle contre Busta Rhymes

Fat Joe pense que tous les MCs ont peur de faire un battle contre Busta Rhymes.

par Team Mouv'

Fat Joe a récemment fait un Verzuz face à Ja Rule et il vient de dire lors d'un live Insta qu'aucun rappeur n'oserait se battre contre Busta Rhymes. En même temps qui pourrait tenir tête à l'un des plus grands kickeurs ?

La peur du kickeur

Comme le rapporte HipHopDX, dans un récent live Instagram Fat Joe avoue que tous les rappeurs ont peur de faire un battle contre Busta . . . et même lui ne voudrait pas s'y frotter !

Joey Crack balance la raison pour laquelle personne veut être face à Busta en parlant de lui à la troisième personne ( oui oui ) : "Fat Joe a peur de faire un Verzuz avec Busta Rhymes et c'est le cas de tous les autres" .

Selon lui l'interprète de Look at me now "va surpasser, surpasser n'importe qui dans un Verzuz avec lui . C'est un fait . Yo, Busta Rhymes veut pas se retrouver avec toi, mec . Il faudrait que tu donnes un chèque . "

Il ajoute que Bussta est un peu comme un champion de boxe, le roi du kick qui terrorise tout le monde : "Il faut que tu comprennes, parfois tu as remarqué - tu as vu des boxeurs et ils mettent tout le monde KO ? Les gens ont peur de se battre contre ces boxeurs . " Mais qui peut relever le défi contre Busta ?