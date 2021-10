Pour Fat Joe, DaBaby est la version moderne de 2Pac

Lors d'un interview, Fat Joe a désigné Dababy quand on lui a demandé qui était le nouveau 2Pac...

par Team Mouv'

On commence un peu avoir l'habitude des comparaisons un peu de farfelues de Fat Joe. . . Après avoir affirmé que Drake était le Michael Jackson du moment, encensé Ja Rule en lui disant qu'il était le Drake avant Drake et affirmé que Lil Baby était le meilleur rappeur de sa génération, celui qu'on surnommé le Boogie Down Bronxster ou Cool Crack dans les années 90 a fait une nouvelle déclaration un peu choquante !

Invité sur dans l'émission Rap City pour échanger sur l'actualité hip hop avec avec Big Tigrou, on lui a demandé de donner LA comparaison moderne d'un des plus grand rappeurs de l'histoire, 2Pac. Une question qui n'est pas spontanément simple à y répondre . Fat Joe se laisse quelques secondes de réflexion avant de finalement réponse : DaBaby !

Une comparaison très flatteuse pour Dababy, un peu moins pour les fans de Tupac Amaru Shakur, pour laquelle Fat Joe n'a pas argumenté . . .

Explications

Récemment au cœur d'une grosse polémique homophobe pour laquelle il n'a pas hésité à supprimer son post d'excuses, le rappeur de originaire de Cleveland dans l'Ohio, reste un Freshmen qui ne porte pas vraiment attention à la valeur de ses mots et qui ne cherche pas vraiment à revendiquer ou expliquer des constats de faits comme le faisait si bien 2Pac . . .

Son "d'accord" voulait dire beaucoup de chose, on pense que même lui n'a pas forcement compris la comparaison avec le "meilleur rappeur de l'histoire" aux côtés de Bigige . En tout cas cette question a beaucoup fait réagir les internautes, en PLS après cette réponse .

On aurait bien aimé avoir quelques arguments pour mieux comprendre . . . Qu'en pensez - vous ?

