Pour Drake, Eminem est sous-estimé

Dans sa story Instagram, Drake a rendu hommage à Eminem, en disant de lui qu'il était sous-estimé.

par Team Mouv'

Eminem et Drake se sont toujours respectés mutuellement. Les deux artistes ont collaboré une seule fois dans leur carrière, c'était sur le morceau Forever (2009) avec Lil Wayne et Kanye West, extrait de Relapse Refill.

Depuis, les deux hommes se sont affichés quelques fois en concert ensemble, lorsque Drake a invité Eminem deux fois, notamment en 2016 à Détroit, dans la ville de Slim Shady.

Drake rend hommage à Eminem

Dans sa story Instagram, Drake a posté quelques photos, alors qu'on le voit en train de regarder le Up In Smoke Tour, la tournée légendaire en 2000 qui réunissait Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg et Ice Cube. Sur les photos, Drake fait un big up à Snoop Dogg mais il rend surtout hommage à Eminem, avec comme simple message : "Ce mec est sous-estimé."

Drake dans sa story Instagram

Eminem veut être considéré comme Drake ?

Il y a quelques semaines, dans son morceau avec NAS intitulé EMPD 2, Eminem lâchait une punchline surprenante. Le rappeur de Détroit, disait vouloir être considéré comme Drake, Lil Wayne, Jay-Z. Une phrase étonnante, lorsqu'on sait que Marshall Mathers, de son prénom, est souvent cité dans les Top 5 des plus grands rappeurs.