Pour 21 Savage personne n’écoute Drake à Atlanta

21 Savage n'a pas la langue dans sa poche, selon lui personne n’écoute Drake à Atlanta.

Dans un récent podcast 21 Savage a révélé ce qu'il pensait au plus profond de lui et il n'a pas fait dans la dentelle pour parler de Drake ( son pote ) . Selon lui : personne n’écoute Drake à Atlanta parce que c'est pas du rap de la rue .

100% Savage et 0 filtre

Dans le podcast intitulé Off The Record de DJ Akademiks, Savage se livre sans filtre à la caméra : "Si je n'étais pas un rappeur, je ne pense pas que j'écouterais encore Drake, pour de vrai"__ . . . Ok ça c'est dit .

Il s'explique sur son propos : "C'est juste que je suis un rappeur, donc je comprends le travail qu'il fait et combien il est dur . Quand tu n'es pas un rappeur, toutes ces statistiques ne veulent rien dire . Un n * * * a de la rue n'en a rien à fo * tre du nombre de fois où tu es devenu numéro 1, du nombre de Blancs qui écoutent ta m * rde, parce que le plus loin qu'ils pensent, c'est le club . " Il ne s'appelle pas Savage pour rien !

Il en rajoute encore une couche et le compare à Future : "À Atlanta, il y a beaucoup de n * * * as à qui on ne peut vraiment pas dire que Future n'est pas plus grand que Drake . J'avais l'habitude de penser que . . . Drake n'est pas vraiment un grand artiste de mixtape là - bas ."

Sur Twitter ces paroles ont vite fait réagir, un internaute a écrit ce mercredi 29 septembre : "21 Savage dit qu'à Atlanta, Future est plus grand que Drake" . Ce à quoi 21 a répondu : "Nan j'ai dit que certaines personnes qui viennent d'où je viens le disent . . . parce que quand j'étais plus jeune, j'étais déconnecté de la musique grand public, je ne savais pas ce qu'était Spotify jusqu'à ce que je sois un rappeur . . . tout ce que nous connaissions, c'était les mixtapes . " Il est plus diplomate d'un coup !

21 a déballé tout son sac et a également balancé que si l'occasion s'était présentée, il aurait refusé de participer à la Donda de Kanye West : "__Moi personnellement, je n'aurais pas voulu être sur Donda . C'est juste le genre de n * * * a que je suis" . Comme le rapporte Complex, cette phrase laisse entendre que sa loyauté envers Drake est trop forte pour accepter la proposition de son grand rival Kanye . L'extrait de l'interview sans filtre est à découvrir ci - dessous :