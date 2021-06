Post Malone dévoile sa nouvelle dentition à plus d'un million de dollars

Le rappeur s'est offert un nouveau sourire à 1,6 million de dollars composé de deux diamants de 12 carats chacun.

par Team Mouv'

Après Lil Uzi Vert, Post Malone a dévoilé son nouveau sourire ultra bright. Tellement brillant qu'on pourrait croire qu'il est fait de vrais diamants . . . Et bien, c'est effectivement le cas !

Le dentiste de Post Malone, Thomas Connelly, qui a également fait du travail d'orfèvre sur les dents de DaBaby et Travis Barker, a posté une photo du rappeur sur son compte Instagram pour montrer le résultat de son œuvre . Des dents ultra - poli et des facettes en porcelaine avec deux canines en diamant de 12 carats chacun .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

"Post Malone a terminé sa reconstruction dentaire à 1,6 million de dollars le week - end dernier", a expliqué le chirurgien dentiste sous son post . Dans une interview accordée au magazine Rolling Stone, Thomas Connelly a estimé qu'il lui avait fallu un an et demi pour travailler sur ce design. Il a finalement choisi des diamants provenant de Belgique et taillés en Israël . "Il a maintenant deux dents fonctionnelles, entièrement en diamant", dit - il . "Elles illuminent la pièce . Elles étincellent, elles brillent ; elles sont incroyables" . Ah ça, c'est sûr qu'on ne peut pas les louper !