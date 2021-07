Post Malone de retour aux affaires avec "Motley Crew"

Post Malone signe son grand retour et prend de la vitesse avec "Motley Crew".

par Team Mouv'

On vous l'annonçait il y a quelques jours, le manager de Post Malone annonçait son grand retour avec un nouveau morceau et un clip, c'est chose faite, Post vient de dévoiler le clip de Motley Crew.

Grande vitesse

Pour son retour, Post voit les choses en grand : au programme grand circuit de course et Post dans le rôle de pilote de course pour une ambiance à toute vitesse entre potes : on notera l'apparition de Tyga et Big Sean. On le ressent, Post est en forme et bien décidé à tout rafler sur son passage et c'est un pari réussi ! Pour le morceau, le résultat est au rendez - vous : une mélodie portée par une trap douce mais entrainante, le titre parfait pour chiller et s'ambiancer à la fois . Reste à savoir si ce premier titre introduira un prochain album . . . . Affaire à suivre .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix