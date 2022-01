Post Malone annonce son nouvel album "Twelve Carat Toothache"

Le nouvel album de Post Malone, "Twelve Carat Toothache", devrait sortir très prochainement.

par Team Mouv'

Alors que les rumeurs le suggéraient depuis un moment, Post Malone vient de confirmer qu'un nouvel album était bien en préparation, et en a même donné le titre.

Twelve carat toothache, ou "mal de dents à 12 carats" dans la langue de Molière, sera sans doute un des gros succès de 2022 : Post Malone vient d'annoncer le titre de son prochain album, qui devrait sortir très prochainement. Un titre qui était déjà devenu son pseudo sur Instagram en novembre, créant des rumeurs quant à la sortie d'un nouveau projet, que vient de confirmer le musicien. En effet, il a annoncé officiellement à Billboard travailler sur ce nouveau projet.

Après une période compliquée, la renaissance

Cette annonce d'album, qui serait le quatrième de Post Malone, a réjoui les fans, et non sans raison : ce serait le premier projet de l'auteur de Circles depuis son album Hollywood's Bleeding, sorti en 2019, il y a déjà trois ans. Depuis, on a eu l'occasion d'entendre le rappeur avec The Weeknd sur One Right Now, mais on l'a surtout vu dans des films, comme Spenser Confidential et Un homme en colère.

Le rappeur de 26 ans, qui est devenu également une icône de la mode pour son look atypique, se confie ainsi à Billboard sur ces dernières années, lors desquelles il n'a pas vraiment annoncé sur ses projets musicaux, expliquant qu'il a été distrait par ses autres activités. D'autant qu'apparemment, la pandémie a été dure à vivre pour lui, et l'a rendu très anxieux : "Tu penses toujours à la même chose, et c'est juste épuisant". Il confie avoir perdu l'inspiration, et s'être inquiété de ne jamais être capable de revenir. Après avoir vécu des périodes de rejet envers la musique, le rappeur a finalement réussi à retrouver goût à la composition.

Un retour qui ne fait qu'enthousiasmer la fanbase de Post Malone, qui n'a jamais perdu espoir : le style musical novateur de l'artiste en fait un musicien à part, dont on a toujours hâte d'entendre les nouvelles créations. D'autant qu'il a également laissé entendre qu'il pourrait reprendre ses collaborations avec The Weeknd...